Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, da martedì al via cantiere e nuova viabilità Piazza Pia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da martedì 22 agosto partiranno i lavori su Piazza Pia, a Roma, l'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. L'avvio del cantiere darà luogo a nuove modifiche alla viabilità, dopo le prime variazioni che hanno interessato alcune inversioni di senso di marcia. Dalla notte di lunedì 21, infatti, verranno operati ulteriori cambiamenti che saranno effettivi a partire dal mattino successivo. Lo comunica in una nota l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini. Dall'inizio dei cantieri venendo dal Lungotevere Prati, una volta fatto il giro di Castel Sant'Angelo, per raggiungere nuovamente il lungotevere, bisognerà seguire le nuove indicazioni, opportunamente installate nelle settimane scorse. (segue) (Com)