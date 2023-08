Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, da martedì al via cantiere e nuova viabilità Piazza Pia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, da piazza Adriana la svolta sarà obbligatoria a destra verso via delle Fosse di Castello (la svolta a sinistra sarà consentita solo ai mezzi pubblici o autorizzati); da via delle Fosse di Castello svolta obbligatoria a sinistra su via di Porta Castello; da via di Porta Castello si prosegue dritto, si attraversa via della Conciliazione, per prendere via di San Pio X (che cambia direzione di marcia); al termine di via San Pio X si può svoltare a destra per proseguire sul Lungotevere in Sassia, oppure proseguire su ponte Vittorio Emanuele II che diventa doppio senso di marcia all'inglese; infine l'ultimo tratto di via Borgo Sant'Angelo fino all'incrocio con piazza Pia sarà consentito solo ai mezzi pubblici o autorizzati. Per quanto riguarda le deviazioni agli autobus da martedì 22 agosto le linee 23, 40, 62, 280, 982 subiranno delle deviazioni in entrambe le direzioni, senza mai interrompere il servizio. (segue) (Com)