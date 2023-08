Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, da martedì al via cantiere e nuova viabilità Piazza Pia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine delle lavorazioni (entro dicembre 2024) ci sarà il nuovo sottovia che collegherà la strada dall'altezza del Passetto al sottovia in Sassia e la piazza sovrastante sarà completamente pedonalizzata. "Tutto pronto per l'avvio effettivo del cantiere di Piazza Pia" spiega l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. "In queste settimane sono state effettuate le prime fasi di allestimento in particolare sono state apportate le prime modifiche di traffico ed effettuate le operazioni su cigli e marciapiedi per consentire le nuove svolte. Da martedì 22 - prosegue - Anas inizierà ad allestire l'area di Piazza Pia, montando le perimetrazioni e le baracche di cantiere. In seguito, verranno portati i macchinari necessari allo scavo. È un lavoro imponente per il quale occorrono fasi preparatorie di precisione, per creare il minor disagio possibile e per fare in modo che le lavorazioni proseguano senza problemi". (segue) (Com)