India: Jharkhand, uomo sospettato di essere un informatore di polizia ucciso da ribelli maoisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 62 anni è stato ucciso dai ribelli maoisti nello Stato indiano del Jharkhand perché sospettato di essere un informatore. Lo ha reso noto oggi la polizia del distretto di Singhbhum Ovest. La polizia ha aggiunto che l’uomo non era un informatore. Alla vittima, identificata come Rando Surin, residente a Kadamdiha, è stata tagliata la gola. L’omicidio è avvenuto nella notte in una zona forestale presso Lobabera e il cadavere è stato rinvenuto vicino al mercato di Gitilata. Accanto al corpo è stato trovato un messaggio di avvertimento sulla sorte riservata alle persone che collaborano con la polizia. (segue) (Inn)