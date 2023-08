Albertazzi: La Russa, traccia indelebile nel mondo dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 100 anni dalla sua nascita ricordiamo Giorgio Albertazzi, uno dei più grandi attori del '900 italiano. Indiscusso Maestro per generazioni di attori e registi, un esempio per coloro che volevano un'autentica riconciliazione tra gli italiani nel secondo dopoguerra. Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica nel 1996, venne candidato in Alleanza Nazionale. Giorgio Albertazzi, una indelebile traccia non solo nel teatro italiano, ma nell'intero mondo dello spettacolo". Lo dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. (Rin)