Ucraina: Scholz, non vogliamo che il conflitto si trasformi in guerra fra Nato e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornisce un'assistenza significativa all'Ucraina ma non vuole che il conflitto in Ucraina si trasformi in una guerra fra la Nato e la Russia. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un evento pubblico che ha visto la partecipazione di alcuni esponenti del governo della Germania. Scholz ha affermato che la Germania deve fornire assistenza all'Ucraina e lo sta facendo attivamente, visto che è il secondo donatore di aiuti a Kiev. Tuttavia, secondo il cancelliere, Berlino soppesa ogni decisione prima di fornire qualsiasi armamento a Kiev, e discute anche questi possibili passi con i suoi alleati. "Quello che non vogliamo è che la guerra tra Russia e Ucraina iniziata dalla Russia (...) si trasformi in una guerra tra la Russia e la Nato", ha detto Scholz. (Geb)