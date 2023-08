Ungheria-Kirghizistan: Orban riceve presidente Zhaparov, rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Viktor Orban ha tenuto domenica un incontro bilaterale con il presidente del Kirghizistan Sadir Zhaparov presso il monastero carmelitano. Lo ha riferito ertalan Havasi, portavoce del primo ministro, spiegando che i due hanno espresso soddisfazione per il dialogo politico dinamico tra i due Paesi che promuove un ulteriore rafforzamento della nostra cooperazione globale. È stato ribadito, inoltre, l'auspicio che presto venga aperta un'ambasciata del Kirghizistan a Budapest, così come l'inizio del rilascio dei visti presso l'ambasciata ungherese a Bishkek. “Questi passi contribuiranno in modo significativo allo sviluppo delle relazioni tra i nostri popoli”, hanno affermato i due leader.(Vap)