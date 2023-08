Ungheria-Azerbaigian: Orban riceve Aliyev a Budapest, rafforzata partnership energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Viktor Orban ha ricevuto oggi il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in visita di lavoro al monastero carmelitano. Lo ha riferito Bertalan Havasi, portavoce del primo ministro di Budapest. I colloqui si sono concentrati su vari argomenti relativi alla sicurezza dell'Ungheria e dell'Europa. Le parti hanno concordato sull'importanza dell'approvvigionamento energetico, della sicurezza - in particolare nel contesto della guerra in Ucraina - e sul superamento delle difficoltà economiche dettate dalla congiuntura internazionale. “Quest'anno arriveranno 100 milioni di metri cubi di gas naturale dall'Azerbaigian, ed è stato raggiunto anche un accordo sullo stoccaggio di 50 milioni di metri cubi in Ungheria, quindi è stato ora stabilito un vero e proprio collegamento fisico di trasporto del gas naturale tra i due Paesi”, ha riferito Havasi. Durante il colloquio, inoltre, è stato evidenziato che ogni anno, l'Ungheria offre 200 borse di studio agli studenti azerbaigiani per consentire loro di effettuare i loro studi in Ungheria. (Vap)