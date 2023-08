Governo: Emiliano, preoccupati su utilizzo Fsc, impugneremo delibera Cipes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha annunciato di voler impedire l'utilizzo del Fsc per la parte corrente, cioè per le spese immateriali, e di volerlo dedicare esclusivamente alle spese per investimento” e questo “ci preoccupata”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in conferenza stampa al Meeting di Rimini. “Il Cipes ha preso una decisione sul non utilizzo per la parte corrente del Fsc in contrasto con la legge istitutiva dei fondi stessi. Noi - ha proseguito - e credo anche la Campania impugneremo la delibera del Cipes per utilizzare questi fondi anche per le spese immateriali", ha concluso.(Rin)