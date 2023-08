Iran: ministro Intelligence, spie provenienti dall'Europa sono state catturate e giustiziate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran sono state catturate spie provenienti da Svezia, Francia, Regno Unito e molti altri Paesi, grazie al "coordinamento e alla cooperazione tra le forze di intelligence" del Paese. Lo ha dichiarato il ministro iraniano dell'Intelligence, Esmail Khatib, durante la conferenza annuale dei comandanti del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) dell'Iran, aggiungendo che "alcune di queste spie sono state giustiziate nonostante le pressioni straniere". Nel corso dell'incontro, il ministro iraniano ha anche attaccato gli Stati Uniti per aver permesso la "creazione dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is)", i cui elementi avrebbero "legami con il regime sionista (di Israele)". (Irt)