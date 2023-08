© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incidente di qualche ora fa è stata riaperta al traffico la strada statale 148 “Pontina” a Terracina. La circolazione è nuovamente regolare. Lo comunica in una nota Anas. La strada era stata chiusa al traffico in un tratto di circa 100 metri al km 107,600 a causa di un autobus in fiamme. L'incidente non ha registrato feriti.(Com)