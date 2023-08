Pakistan: presidente Alvi nega di aver promulgato due leggi e accusa collaboratori di slealtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Pakistan, Arif Alvi, non ha promulgato le riforme delle leggi sui segreti di Stato (Official Secrets Act) e sull’Esercito (Pakistan Army Act). Lo ha reso noto il presidente stesso sul social network X, spiegando di essere in disaccordo con le due leggi. Il capo di Stato ha aggiunto di aver dato istruzioni al suo ufficio di rinviare i testi al parlamento nei tempi stabiliti, ma che la sua volontà non è stata rispetta: “Oggi ho scoperto che il mio organico ha minato la mia volontà e il mio comando”, ha scritto. Per quanto riguarda l’Official Secrets Act, con la riforma è stato introdotto un nuovo reato, punibile con il carcere fino a tre anni e una multa fino a dieci milioni di rupie: divulgazione non autorizzata delle identità di membri di agenzie di intelligence, informatori o fonti. (segue) (Inn)