Pakistan: presidente Alvi nega di aver promulgato due leggi e accusa collaboratori di slealtà (2)

- Per quanto riguarda, invece, l’Army Act sono state introdotte varie nuove disposizioni, tra cui la reclusione fino a cinque anni per la divulgazione di informazioni acquisite in veste ufficiale che possano essere pregiudizievoli per la sicurezza e gli interessi del Paese o delle forze armate. Altri emendamenti conferiscono maggiori poteri al capo dell’Esercito e vietano a qualunque soggetto posto sotto la disciplina dell’Army Act di esercitare qualsiasi tipo di attività politica per due anni dalla fine del rapporto con l’Esercito. (segue) (Inn)