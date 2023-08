Pakistan: presidente Alvi nega di aver promulgato due leggi e accusa collaboratori di slealtà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivelazione del presidente della Repubblica giunge all’indomani dell’arresto di Shah Mahmood Qureshi, ex ministro degli Esteri e vicepresidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), partito da cui proviene Alvi. Qureshi è stato prelevato dalla sua casa di Islamabad e portato nel quartier generale dell’Agenzia federale di investigazione (Fia) per essere interrogato nell’ambito di un’inchiesta aperta il 15 agosto per rivelazione di segreti ai sensi della nuova legge. Nell’ambito della stessa indagine è già stato interrogato Imran Khan, ex primo ministro e presidente del Pti, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari e attualmente in carcere dopo la condanna del 5 agosto per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il nome deriva dal dipartimento preposto all’amministrazione di tali beni). (segue) (Inn)