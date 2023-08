Pakistan: presidente Alvi nega di aver promulgato due leggi e accusa collaboratori di slealtà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del caso odierno Alvi ha rinviato al parlamento una decina di leggi per ulteriori valutazioni. I disegni di legge non promulgati saranno eventualmente riesaminati nella legislatura che si aprirà dopo le elezioni politiche iche dovrebbero svolgersi entro la fine dell’anno. Si tratta di testi approvati da entrambe le camere (Assemblea nazionale e Senato) durante il governo di Shehbaz Sharif, sostituito in vista delle prossime elezioni da un primo ministro ad interim, Anwaar ul Haq Kakar, che ha prestato giuramento il 14 agosto. Tra i disegni di legge restituiti al parlamento ci sono quelli riguardanti l’emendamento del Codice di procedura penale per aggravare le pene in caso di oltraggio a Maometto e ad altre figure religiose; le riforme in materia di registrazione degli organi di stampa e di protezione dei giornalisti; le modifiche ai controlli sulle importazioni e le esportazioni. (Inn)