Roma: Baglio-Melito (Pd), salvaguardare identità centro storico e contrastare spopolamento

- A Roma "la salvaguardia dell'identità unica del centro storico è e resterà un impegno preciso di questa amministrazione. È un tema che riguarda tutte le città d'arte e che deve essere affrontato in maniera unitaria con interventi legislativi a livello nazionale per contrastare il fenomeno dello spopolamento in atto da molti anni". Lo affermano in una nota le consigliere capitoline del Pd, Valeria Baglio e Antonella Melito. "È bene ricordare - proseguono - che l'aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione collegate al Piano regolatore generale che questa amministrazione sta approvando non produce alcuna deregulation in tema di trasformazione delle categorie residenziali in 'affitti brevi', ma un aggiornamento alle norme nazionali e regionali. Aggiornamento che non sottrae all'amministrazione il potere autorizzativo di nuovi b&b e sulle locazioni turistiche. Oggi - aggiungono - è tuttavia necessario che lo Stato definisca una cornice normativa a livello nazionale per dare poteri incisivi ai Comuni e alle città d'arte per disciplinare il settore degli affitti brevi e dei b&b che, garantendo una corretta iniziativa imprenditoriale, permetta di preservare l'inestimabile patrimonio sociale e storico del cuore delle nostre città". (Com)