Germania: due militari Usa sospettati dell'omicidio di un uomo a Wittlich

- Due militari statunitensi sono sospettati di aver ucciso un uomo ieri sera dopo un alterco in un luna park a Wittlich, nell'area occidentale della Germania. Lo ha riferito la polizia tedesca in un comunicato. "In seguito all'omicidio di un uomo di 28 anni, sono stati arrestati due sospettati (...). Si tratta di militari statunitensi", hanno annunciato le autorità di polizia di Treves. Ieri sera è scoppiata una lite tra diverse persone in un luna park nella cittadina di Wittlich, nello stato della Renania-Palatinato, tra Treves e Coblenza. Durante la rissa, "un uomo di 28 anni è stato accoltellato a morte" e "quattro persone, due uomini e due donne, sono fuggite dalla scena del crimine", ha dichiarato la polizia, citando dei testimoni. Tra i membri del gruppo di fuggitivi, che sono stati rapidamente identificati, "i sospetti si sono intensificati nei confronti di due uomini, di 25 e 26 anni", che la polizia ha arrestato e consegnato alle autorità statunitensi. Le autorità statunitensi si occuperanno del caso, "in conformità con gli standard della Nato", si legge nel comunicato. (Geb)