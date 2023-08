Meeting Rimini: Zuppi (Cei), beni sono comuni, si perde talento se non è usato per gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I beni sono comuni. Alcuni si sono arrabbiati per il passaggio sulla proprietà privata della Fratelli Tutti. Il talento è tuo, ma se non lo usi per gli altri lo perdi”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), intervenuto al Meeting di Rimini. “I beni - ha proseguito - servono se servono per tutti. L’individualismo imperante delle tante felicità individuali che non troviamo ci fa perdere anche i nostri beni”, ha spiegato. “Spendendo per gli altri i nostri beni trovo il bene comune che è anche il mio. Non ci rimetto, ma trovo cento volte tanto", ha evidenziato Zuppi.(Rin)