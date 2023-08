Meeting Rimini: Zuppi (Cei), amicizia sociale accende il mondo intorno a noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’amicizia sociale ci accende il mondo intorno. La periferia non è solo geografica, ma anche il vicino di casa che evito perché guardo tutto senza amicizia”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), intervenuto al Meeting di Rimini. “L’amicizia - ha spiegato - non è l’intimismo egoistico, come direbbe papa Francesco, l’amicizia operativa è ‘io sto bene se faccio stare bene, se cambio le cose’”, ha aggiunto. (Rin)