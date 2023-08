Milano: maxi rissa tra venti persone, sette fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È successo ieri, alle 16 circa, in via Pascal a Milano. Una rissa che ha coinvolto una ventina di persone, tutti cittadini regolari del Bangladesh. Ad intervenire è stata la polizia, che una volta arrivata sul posto, ha visto tentare la fuga di tutti i partecipanti. La rissa, tra persone di età compresa tra i 20 e i 53 anni, ha comunque portato al fermo di sette uomini, due dei quali hanno riportato lievi escoriazioni. La lite, stando dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere cominciata per futili motivi. Le persone fermate, che non avevano armi e sono ora indagate appunto per rissa, erano tutte regolari e senza precedenti tranne un uomo di 37 anni, regolare ma con precedenti. (Rem)