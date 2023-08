Ungheria-Azerbaigian: Szijjarto, cooperazione energetica è entrata in nuova dimensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione energetica tra Ungheria e Azerbaigian è entrata in una nuova dimensione grazie al contratto sullo stoccaggio di gas siglato dai due Paesi. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ungherese, Peter Szijjarto, commentando l'incontro avvenuto oggi fra il primo ministro Viktor Orban e il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. Innanzitutto, ha sottolineato il ministro, tra i due Paesi non si parla più solo della possibilità di una cooperazione energetica: ora c'è un collegamento fisico di trasporto del gas naturale tra i due Paesi grazie all'accordo raggiunto sullo stoccaggio di 50 milioni di metri cubi di gas in Ungheria, e la fornitura è già iniziata. Secondo Szijjarto, citato dal portale “Hirado”, l'Ungheria ha la più grande capacità di stoccaggio nella regione, e se altri immagazzinano gas naturale nel Paese magiaro, da un lato ciò significherà reddito e, dall'altro, si rafforzerà la sicurezza energetica. (segue) (Vap)