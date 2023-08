Ungheria-Azerbaigian: Szijjarto, cooperazione energetica è entrata in nuova dimensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Szijjarto ha sottolineato che ora è ovvio a tutti che l'Azerbaigian sarà un attore importante nel futuro della sicurezza dell'approvvigionamento europeo di gas naturale, mentre l'Ungheria ha già iniziato a costruire questa cooperazione all'inizio degli anni 2010. "Possiamo giustamente sorridere, visto che quando abbiamo iniziato a costruire relazioni con l'Azerbaigian nel 2010-11 nella speranza di una futura cooperazione energetica, nell'Unione Europea, a Bruxelles non solo hanno riso di noi , ma ci ha anche criticato per il motivo per cui stavamo andando così a est per stringere tali relazioni", ha detto il ministro. "Oggi, con un po' di esagerazione, l'intera leadership dell'Unione europea visita regolarmente Baku, e in molti casi qualsiasi leader dell'Unione europea pagherebbe molto per una foto con il presidente azerbaigiano", ha aggiunto il ministro ungherese. (Vap)