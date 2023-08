Milano: De Corato (FdI) su maxi rissa in zona città studi, occorre nuovo centro per espulsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio in zona città Studi, si è verificata una rissa tra cittadini del Bangladesh che, per futili motivi, si sono affrontati e alcuni di loro hanno riportato anche lievi escoriazioni. "Come sempre, sul posto, è intervenuta solo la Polizia, mentre di vigili nemmeno a parlarne. Nella città ormai completamente abbandonata da Centrosinistra e Polizia Locale, assistiamo nel periodo estivo, sistematicamente, ad aggressioni, liti e furti". Lo dice l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. Per fortuna, questa volta, la rissa non ha causato feriti gravi come, per esempio, l'ucraino sfregiato a vita da 25 nordafricani 15 giorni fa, per rubargli un paio di occhiali, un cellulare e uno zainetto. Solo a Milano ci sono 493 mila stranieri, tra regolari e non, ed una buona parte di loro delinquono. Visto l'elevato numero, un solo Centro di permanenza per i rimpatri non basta, ne occorre almeno un altro per le espulsioni. In Parlamento presenterò una interrogazione per richiederne altri", ha aggiunto in una nota De Corato. (Com)