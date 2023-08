Ucraina: Zuppi (Cei), pace richiede la giustizia e la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pace non significa tradimento. La pace richiede giustizia e sicurezza. Non ci può essere una pace ingiusta, premessa di altri conflitti, c’è un aggressore e un aggredito, e serve una pace sicura per il futuro”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), intervenuto al Meeting di Rimini. “Papa Francesco ci chiede di non abituarci alla guerra. A me ha commosso la commozione di papa Francesco l’8 dicembre a Piazza di Spagna, con lo struggimento del dolore del popolo ucraino”, ha ricordato il presidente della Cei.(Rin)