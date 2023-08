Turismo: Mazzali alla tradizionale festa a Romagnese (PV), celebrata all'estero e attira stranieri nel pavese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una meraviglia vedere la cittadinanza di Romagnese che attende con il sorriso di assaporare il cibo più essenziale in assoluto, il pane fatto in casa, reso protagonista da una tradizione che si tramanda da cent'anni". Lo dice Barbara Mazzali, Assessore a Turismo di Regione Lombardia. "Sorprende - prosegue l'assessore - anche il laborioso impegno di chi riaccende con passione antichi forni a legna, testimoni di un passato radicato, per offrire ai propri compaesani una focaccia calda appena preparata. Le delizie enogastronomiche della nostra Lombardia, come la Brusadèla, rendono una domenica d'estate un momento unico non solo per i locali ma anche per i turisti, attirati qui da tradizione, sapori e un'atmosfera coinvolgente". "I dati regionali evidenziano come la provincia di Pavia sia diventata meta di americani, grazie anche a ottimo cibo e vino, castelli e piccoli borghi da visitare", ha aggiunto Mazzali. Soddisfatto il sindaco di Romagnese Manuel Achille osserva: "Giunta alla 29esima edizione, la Sagra della Brusadela rappresenta l'evento di punta della nostra stagione estiva, nonché una delle fiere più importanti di tutto l'Oltrepò pavese. La Brusadèla è divenuta ormai un simbolo iconico della nostra zona, già menzionata da tutti i media nazionali ed anche internazionali, come il giornale britannico "Guardian" e il canale Usa CNN". (Com)