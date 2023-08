Sanità: Pollini (M5S) su caso di peste suina in lombardia, non sottovalutare il rischio che corre il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Peste Suina Africana entra per la prima volta in un allevamento lombardo di Montebello della Battaglia, "ora il livello di allerta deve essere massimo e come tale anche le misure per evitare danni incalcolabili al settore. Abbiamo chiesto più volte alla giunta lombarda, in particolare agli assessori Bertolaso e Beduschi, all'agricoltura, di innalzare il livello di guardia e allerta ma dai risultati direi inutilmente". Lo dice Paola Pollini, consigliera regionale M5S Lombardia. "Vi è una incomprensibile sottovalutazione del rischio che corre l’intero settore - aggiunge Pollini - la costituzione di zone rosse non è servita a nulla se poi in quei territori è concesso a chiunque di scorrazzare con cani al seguito e cioè ai cacciatori ai quali è concessa l’attività anche nelle zone infette". "Inutili le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Beduschi. L’allevamento colpito adotta le massime misure di biosicurezza previste dalla legge quindi non potevano fare altro gli allevatori per proteggere i loro capi. Insistere sulla strada delle sole misure di biosicurezza negli allevamenti, oltre che con lo sterminio dei cinghiali, e dimenticare che è l’uomo il principale veicolo di diffusione del virus significa sottovalutare il problema e abbandonare il settore ad un triste destino. Noi del Movimento 5 Stelle ribadiamo per l’ennesima volta che nelle zone rosse devono essere limitate le attività umane non essenziali a cominciare dalla caccia", conclude la consigliera pentastellata Pollini. (Com)