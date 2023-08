Carceri: Greco (SAPPE) su protesta di Pavia, così non si può lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ieri sera presso la casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia, verso le 19, due detenuti, uno italiano e l'altro extracomunitario, sono scesi in infermeria per farsi dare delle gocce. "Nel momento in cui hanno avuto la loro terapia, hanno iniziato a spaccare tutto. Il personale sanitario si è chiuso nel magazzino dei farmaci e nel frattempo la sorveglianza di turno insieme ai poliziotti intervenuti sono riusciti a contenere e a portare in isolamento i due detenuti, senza che nessun collega e nessun altro operatore abbia riportato conseguenze. Solamente danni materiali, dunque". Lo dice Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Senza la professionalità e l'alto senso del dovere profuso da tutto il personale di Polizia Penitenziaria, questi gravi eventi avrebbero di certo prodotto conseguenze molto più destabilizzanti", aggiunge Greco. "Non passa giorno che non si verificano aggressioni, incendi ed altri gravi eventi critici nei confronti della Polizia Penitenziaria che presta servizio nelle carceri per adulti e minori della Nazione e di quello che opera nelle carceri della Lombardia in particolare - prosegue il segretario generale - siamo sconcertati dall'assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze e situazioni di grande allarme, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. (segue) (Com)