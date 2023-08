Giappone: stampa, in preparazione incontro tra ministro Esteri Hayashi e omologhi del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, dovrebbe incontrare gli omologhi degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) – Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar – all’inizio di settembre in Arabia Saudita. Lo rende noto l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” sulla base di fonti diplomatiche. La trasferta in preparazione rientra nelle iniziative di Tokyo per rafforzare le relazioni con i Paesi produttori di petrolio in Medio Oriente. Il mese scorso il primo ministro Fumio Kishida ha visitato tre dei Paesi del Golfo Persico: Arabia Saudita, Emirati e Qatar. Il Giappone fa affidamento sui sei Paesi per oltre il 90 per cento del suo greggio. Hayashi dovrebbe discutere con gli omologhi del rilancio del negoziato per l’accordo di libero scambio. Il ministro degli Esteri del Giappone, inoltre, potrebbe recarsi anche in Egitto e Giordania.(Git)