Ucraina: Zelensky in Danimarca, con premier Frederiksen approfondirà focus su F-16

- Dopo la tappa nei Paesi Bassi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Danimarca dove incontrerà, fra gli altri, la prima ministra Mette Frederiksen. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky su Telegram. "Continuiamo a lavorare per rafforzare l'Ucraina e proteggere il nostro popolo. Incontrerò la prima ministra Mette Frederiksen, la famiglia reale, i leader di partito, i membri del Folketing (il parlamento danese) e i rappresentanti del mondo economico danese", ha spiegato il presidente. "Stiamo sviluppando la cooperazione. Stiamo preparando ulteriori buone notizie per i guerrieri ucraini. Stiamo facendo passi avanti nella questione degli F-16", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)