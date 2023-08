Ambiente: Ordine agronomi Roma, granchio blu nel Mediterraneo, dannoso per ecosisistema marino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo osservato quindi - sottolinea Pezzoli - come il cambiamento climatico porta anche grandi e gravi conseguenze nella colonizzazione di ambienti marini e di acque dolci da specie aliene tropicali. Queste specie sono state osservate nutrirsi di una varietà di produttori primari e consumatori (insetti acquatici, molluschi, girini). In particolare, alcune di queste specie aliene hanno mostrato un cambiamento di nicchia ontogenetico, con i giovani che occupano una posizione trofica leggermente superiore rispetto agli individui maturi. Nicchie - spiega - createsi in migliaia di anni che si stravolgono in pochissimo tempo, sia per alcuni pesci sia per alcuni crostacei invasivi. La storia della vita e l'origine geografica giocano un ruolo nel determinare la competizione e il tipo di interazione tra le specie aliene, con specie provenienti dalla stessa area geografica che mostrano un potenziale di competizione inferiore rispetto a specie provenienti da aree diverse, influenzando quindi il loro potenziale impatto sulle specie autoctone". (segue) (Com)