Milano: tenta rapina ad un discount, arrestato 33enne a Peschiera Borromeo

- Nella notte a Peschiera Borromeo (MI), i Carabinieri della locale stazione, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno arrestato un italiano 33enne nullafacente. L'uomo, un pregiudicato per reati contro il patrimonio, era già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora poichè responsabile di tentato furto aggravato. I militari dell'Arma hanno sorpreso il 33enne mentre tentava di entrare all’interno di un discount in via Liguria, dopo avere infranto la porta a vetri di ingresso con un palo in ferro. L'arrestato è attualmente trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di San Donato Milanese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Com)