G20: Finanze-Sanità, ministri concordano di rafforzare azione globale contro pandemie

- I ministri delle Finanze e della Sanità del G20 hanno concordato di continuare a rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie attraverso una maggiore collaborazione tra i rispettivi ministeri e hanno accolto con favore il piano di lavoro pluriennale della Task force congiunta Finanze-Sanità (Jfhtf), approvato durante la presidenza indiana. Lo si legge in un comunicato congiunto pubblicato dopo la riunione Finanze-Sanità, svoltasi ieri in modalità virtuale, nell’ultima giornata della ministeriale Sanità, ospitata a Gandhinagar, in India, Paese presidente di turno, e conclusa con un documento di sintesi della presidenza. L’incontro tra i ministri finanziari e i responsabili della salute è stato organizzato insieme all’Italia e all’Indonesia. (segue) (Inn)