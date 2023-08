G20: Finanze-Sanità, ministri concordano di rafforzare azione globale contro pandemie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione, i cui lavori sono stati presieduti dalla ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, e dal ministro della Sanità indiani, Mansukh Mandaviya, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, ha fornito un quadro della salute globale dal punto di vista dello scenario post pandemia di Covid-19. Priya Basu, direttrice esecutiva del Fondo pandemico della Banca mondiale, ha presentato un aggiornamento sulle attività svolte. Entro la fine del 2023 si attende un secondo invito per la presentazione di proposte. Infine, Serina Ng, responsabile esecutiva del segretariato della Task force, ha illustrato i principali risultati raggiunti durante la presidenza indiana: il Quadro per le vulnerabilità e i rischi economici (Fevr), il Rapporto sulla mappatura delle opzioni e delle lacune di finanziamento nella risposta alla pandemia, il Rapporto sulle migliori pratiche in materia di accordi istituzionali Finanze-Sanità per durante il Covid-19. (Inn)