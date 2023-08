India: imposto dazio del 40 per cento sull’esportazione di cipolle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha imposto un dazio del 40 per cento sull’esportazione di cipolle per controllare l’aumento dei prezzi e migliorare l’offerta nel mercato interno. La misura è entrata in vigore ieri ed è prevista fino al 31 dicembre. Inoltre, da domani, saranno immesse sul mercato interno 200 mila tonnellate dalle scorte, che ammontano a 500 mila tonnellate. Lo ha reso noto il ministero degli Affari dei consumatori, del cibo e della distribuzione pubblica. L’ortaggio è un alimento fondamentale nella cucina indiana e asiatica.(Inn)