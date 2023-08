Bangladesh: Khaleda Zia, aggiornata al 13 settembre udienza su imputazioni di undici casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’assise metropolitana di Dacca ha aggiornato al 13 settembre l’udienza per la determinazione dei capi d’accusa di undici procedimenti a carico di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier. Lo ha stabilito oggi il giudice Faisal Atiq Bin Kadet, su richiesta della difesa, a causa delle condizioni di salute della leader politica. Dieci procedimenti sono stati aperti all’inizio del 2015 per la presunta responsabilità in attacchi incendiari, mentre l’undicesimo ha per oggetto presunti commenti sediziosi. La leader politica è coinvolta anche in numerosi altri casi, tre dei quali (Gatco, Niko e Barapukuria) di competenza di tribunali speciali e due del Tribunale del magistrato metropolitano, sempre nella capitale. In tre processi (per offesa al sentimento religioso, diffamazione postuma del padre della nazione Sheikh Mujibur Rahman e istigazione all’incendio doloso di Comilla) ha ottenuto la libertà su cauzione permanente. Altri sono stati sospesi dalla Corte suprema. La donna, 78 anni, soffre di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete, l’asma, la cirrosi epatica e problemi cardiocircolatori. Dal 2021, dopo aver contratto il Covid-19, è stata ricoverata sette volte. L’ex premier ha ricevuto due condanne, ma a causa delle sue condizioni, il governo le ha concesso la sospensione della pena il 25 marzo 2020 e l’ha poi prorogata di sei mesi in sei mesi. (segue) (Inn)