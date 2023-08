Ucraina: Zelensky, Paesi Bassi forniranno 42 aerei F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 42 gli F-16 che saranno forniti dai Paesi Bassi all'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram al termine dell'incontro con il premier olandese Mark Rutte avvenuto oggi in una base militare a Eindhoven. "Oggi compiamo un altro passo per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina. Gli F-16. Aerei che useremo per tenere i terroristi russi lontani dalle città e dai villaggi ucraini", ha scritto Zelensky. "Mark Rutte e io abbiamo concordato il numero di F-16 che saranno forniti all'Ucraina dopo che i nostri piloti e ingegneri saranno stati addestrati. 42 aerei. E questo è solo l'inizio. Grazie, Paesi Bassi!", ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)