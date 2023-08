Nepal: in programma domani audizione parlamentare prossimo giudice capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma domani l’audizione parlamentare di Bishowambhar Prasad Shrestha, nominato il 3 agosto dal Consiglio costituzionale come prossimo giudice capo, il presidente della Corte suprema. Se riceverà l’approvazione del parlamento, Shrestha succederà a Hari Krishna Karki, al vertice della giustizia nepalese dal 16 giugno al 5 agosto, quando è andato in pensione. La commissione Audizioni si compone di 15 membri, di cui 12 della Camera dei rappresentanti (camera bassa) e tre dell’Assemblea nazionale (camera alta). La nomina può essere respinta con una maggioranza di due terzi. (Inn)