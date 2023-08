Ucraina: Rutte, Paesi Bassi e Danimarca invieranno aerei F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi e la Danimarca si impegnano a fornire all'Ucraina caccia F-16 dopo che saranno soddisfatte le condizioni per trasferire questi mezzi. Lo ha detto il primo ministro olandese, Mark Rutte, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Eindhoven. Come ha ricordato Rutte, a maggio i Paesi Bassi hanno annunciato che avrebbero addestrato i piloti ucraini a utilizzare gli F-16. "Oggi possiamo annunciare che i Paesi Bassi e la Danimarca si impegnano a trasferire gli aerei F-16 in Ucraina quando saranno soddisfatte le condizioni per tale trasferimento", ha affermato Rutte. (Beb)