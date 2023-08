Ucraina: Rutte, consegna F-16 passo avanti in cooperazione con Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna degli F-16 all'Ucraina è un passo avanti nella cooperazione bilaterale con i Paesi Bassi. Lo ha detto il primo ministro olandese, Mark Rutte, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Eindhoven. Giovedì prossimo si celebra il Giorno dell'Indipendenza in Ucraina ma, secondo Rutte, sarà difficile celebrare una grande festa mentre è in corso una guerra. Per questo motivo il premier olandese detto che continuerà a lavorare con l'Ucraina "sino a quando lì ogni giorno sarà come il Giorno dell'Indipendenza".(Beb)