Latina: Comune, a breve lavori di livellamento del canale di Rio Martino

- Rendere navigabile il canale di Rio Martino, a Latina, e consentire la realizzazione di posti barca e la gestione dell'approdo "è per questa amministrazione comunale una questione prioritaria". Lo affermano in una nota il sindaco di Latina Matilde Celentano e l'assessore alla Marina e al Turismo Gianluca Di Cocco, che annunciano a breve lavori di livellamento del porto-canale. "L'impegno è al massimo - spiega Celentano -. Lo dobbiamo agli operatori del settore, ai pescatori, ai diportisti, all'economia del nostro territorio e in particolare dell'indotto di Borgo Grappa che da anni è in sofferenza a causa dei ritardi, legati alla condizione del canale, che hanno determinato una dilatazione nei tempi di affidamento della gara espletata ormai due anni fa. Grazie al nostro sollecito - prosegue - il Comune dopo un lungo stand by è riuscito a ottenere dall'Ati, che si è aggiudicata la gara, la documentazione mancante per l'ottenimento della concessione". (segue) (Com)