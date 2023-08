Latina: Comune, a breve lavori di livellamento del canale di Rio Martino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "per la realizzazione di 100 posti barca e il piano economico e finanziario sono stati protocollati al Comune - prosegue Di Cocco -, dopo un costante pressing esercitato dagli uffici a fine giugno. Sono in corso tutte le verifiche del caso. Non possiamo permetterci di sbagliare. Progetto e Pef, alla base del rilascio della concessione demaniale all'operatore economico che si è aggiudicato la gara, devono essere validati. Possiamo dire che gli uffici preposti sono a buon punto". Nel frattempo l'amministrazione comunale rivendica la scelta di aver momentaneamente rinunciato a una consulenza legale per le concessioni demaniali andando a liberare risorse utili ad affrontate le emergenze, in massima parte inerenti proprio il porto canale di Rio Martino. "Si può procedere, con nullaosta della Capitaneria di porto, a lavori di livellamento del letto del corso d'acqua - sottolinea Di Cocco -. Un'operazione che potrà essere effettuata subito, grazie al supporto dell'ufficio ambiente. Mentre per interventi veri e propri di dragaggio potranno essere effettuati soltanto dopo il 15 settembre, a norma dell'ordinanza balneare che fino a questa data li impedisce". (segue) (Com)