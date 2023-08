Ucraina: Lindner, chiesto al Bundestag di stanziare assistenza da 5 miliardi di euro annui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha proposto al Bundestag di stanziare 5 miliardi di euro per il sostegno militare annuale all'Ucraina. "L'anno prossimo, ho proposto ai deputati del Bundestag responsabili del bilancio di pianificare 5 miliardi di euro all'anno per l'assistenza militare all'Ucraina", ha detto Lindner durante un evento nell'ambito della giornata delle porte aperte del governo. Il ministro delle Finanze ha sottolineato che i legislatori dovranno prendere una decisione su questo tema. Secondo Lindner, la Germania è interessata a sostenere l'Ucraina per due ragioni: in primo luogo, l'ulteriore deterioramento della situazione in Ucraina potrebbe portare a un afflusso ancora maggiore di rifugiati nel Paese; e in secondo luogo, perché l'Ucraina si sta battendo per "la pace e la libertà" in Europa. (Geb)