Ucraina: Rutte, resta incerto numero degli F-16 che potremo fornire a Kiev

- I Paesi Bassi non sanno ancora quanti aerei F-16 potranno effettivamente consegnare all'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro olandese, Mark Rutte, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Eindhoven. Tali parole smentiscono quanto affermato su Telegram dallo stesso Zelensky, secondo cui l'Ucraina avrebbe ricevuto i 42 aerei in dotazione alle forze armate olandesi. Rutte ha detto che i Paesi Bassi hanno ancora 42 aerei F-16. "Abbiamo bisogno di alcuni di loro per aiutare con la formazione in Danimarca e presto anche in Romania. Vedremo se riusciremo a consegnare il resto dei dispositivi, ma non sappiamo ancora quanti ne potremo consegnare esattamente", ha detto il premier. Inoltre non è chiaro quando avverrà la consegna. Oltre alla formazione dei piloti, devono essere prese in considerazione anche altre questioni, ha spiegato Rutte, fra cui la necessità che le infrastrutture necessarie per il loro impiego siano effettivamente operative in Ucraina. (Beb)