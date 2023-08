Russia-Bosnia: governatore Tatarstan ringrazia Dodik per coerenza su sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione russa del Tatarstan Rustam Minnikhanov ha incontrato a Bidapest il presidente della Repubblica Srpska (entità serba Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik. Lo riferisce l'ufficio stampa della regione russa. Minnikhanov, su invito delle autorità ungheresi, si trova a Budapest, dove partecipa agli eventi organizzati in occasione della principale festa nazionale del paese: il Giorno di Santo Stefano. Dodik "ha sottolineato che, nonostante la situazione nel mondo, la Bosnia Erzegovina è categoricamente contraria alle sanzioni contro la Russia", si legge nella nota del governatore del Tatarstan che ha espresso la sua gratitudine al presidente della Repubblica Sprska per la sua posizione coerente sulla questione della cooperazione con la Federazione Russa. Minnikhanov ha richiamato l'attenzione sul fatto che il Tatarstan e la Bosnia-Erzegovina sono molto simili in termini di territorio e popolazione, in particolare in materia di relazioni interreligiose. Dodik ha ricordato di aver incontrato ripetutamente il presidente della Russia e di aver espresso il suo rispetto per Vladimir Putin. Il presidente della Repubblica Sprska ha detto che stava preparando un'altra visita nella Federazione Russa, nell'ambito della quale intenderebbe visitare "volentieri Kazan". (Rum)