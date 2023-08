Malesia: ministro Esteri Zambry in visita in Iran da oggi al 23 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Malesia, Zambry Abdul Kadir, sarà impegnato in una visita ufficiale in Iran da oggi al 23 agosto, su invito dell’omologo Hossein Amirabdollahian. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, sottolineando che si tratta della sua prima visita ufficiale a Teheran e aggiungendo che sarà accompagnato da una delegazione di funzionari di governo e rappresentanti di aziende. I due ministri degli Esteri, si legge nella nota, faranno il punto sui progressi della cooperazione bilaterale e discuteranno di come espanderla in nuove aree. Inoltre, scambieranno opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. È in programma anche un incontro con imprenditori locali. L’Iran è l’ottavo partner commerciale della Malesia; l’anno scorso sono stati registrati scambi per 830 milioni di dollari, con un aumento del 40,2 per cento rispetto al 2021.(Fim)