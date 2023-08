Meeting Rimini: Pichetto alla 44ma edizione, focus su scenari energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto parteciperà alla 44ma edizione del Meeting di Rimini. La presenza del ministro è prevista il 23 agosto, nel panel “Dietro le quinte della crisi energetica : quale scenario ci aspetta ?” delle ore 19. “Le sfide della transizione ecologica si intrecciano con il messaggio dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”, ha affermato Pichetto. “La spinta che la cultura cristiana sta dando alle principali tematiche ambientali è una traccia fondamentale che tutti dovremmo seguire. Questo è un momento cruciale per operare scelte nazionali e mondiali: bene che anche al centro di questa importante manifestazione ci sia un focus mirato e una ulteriore riflessione in proposito”. Il ministero di Via Cristoforo Colombo è al Meeting con uno stand istituzionale, situato nel padiglione A1, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale sui temi più rilevanti legati alla strategia energetica italiana e alle politiche ambientali messe in campo dal governo. Alle ore 17 del 20 agosto è programmata anche la partecipazione del Capo di Gabinetto del Mase, Mario Antonio Scino, in un incontro sul ruolo delle comunità energetiche nella promozione dell’accesso equo all’energia e nella lotta alla povertà energetica. (Rin)