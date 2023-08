Ucraina: Danimarca, invieremo F-16 quando saranno soddisfatte condizioni necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca ha confermato che invierà gli aerei da combattimento F-16 in Ucraina quando ci saranno le giuste condizioni. E' quantoi si legge in una nota del ministero degli Affari Esteri della Danimarca. "Accettiamo di inviare aerei F-16 in Ucraina e all'aeronautica militare ucraina, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e gli altri nostri partner, quando le condizioni per tale trasferimento saranno soddisfatte. Le condizioni includono, tra le altre cose, il completamento della selezione, dei test e dell'addestramento del perrsonale ucraino, nonché i permessi, le infrastrutture e la logistica necessari", ha riferito il ministero degli Esteri danese sul suo account X (ex Twitter).(Sts)