Belgio: ucciso uomo per mancato rispetto posto di blocco, scontri e violenze a Oupeye ed Herstal

- Le città di Oupeye ed Herstal, nella provincia belga di Liegi, sono state teatro ieri sera di scontri fra la polizia e alcuni manifestanti che protestavano contro la morte di un uomo avvenuta in seguito al mancato rispetto di un posto di blocco. Come riferisce il quotidiano belga “Le Soir”, i manifestanti hanno bloccato le strade, si sono scontrati con la polizia e hanno dato fuoco ai bidoni della spazzatura, come mostrano diverse foto e video postati sui social network. In precedenza le autorità locali avevano imposto il divieto di assembramenti composti da più di quattro persone e consentito alla polizia di rafforzare i controlli in diversi spazi pubblici. Le autorità hanno esortato i residenti a mantenere la calma e consentire alla polizia di indagare sul tragico incidente che ha ucciso un residente locale. (segue) (Beb)