Albania: Conte, da M5s nessuna polemiche su conto pagato, gesto di Meloni apprezzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Meloni "è impegnata a difendersi dalle polemiche seguite alla sua decisione di saldare un conto presso un ristoratore albanese che alcuni nostri connazionali hanno evaso in maniera disonorevole. Voglio chiarire che il M5s non ha alimentato nessuna polemica. Anzi, io ritengo questo gesto apprezzabile, fermo restando che un premier non può andare in giro a pagare i debiti di tutti i nostri connazionali che, all’estero, scappano davanti a uno scontrino”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.(Rin)