Carburanti: Conte, cittadini allo stremo per salasso, responsabilità della premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un conto - molto più salato - che chiama in gioco l’inerzia e la diretta responsabilità della nostra Premier, che per questo merita la più ferma critica. È un conto che cresce giorno dopo giorno e grava sulle spalle degli italiani. Mi rivolgo direttamente a te, presidente Meloni: i cittadini sono allo stremo per il salasso che gli viene imposto dal caro-benzina”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Circa 2 miliardi di extragettito accantonati dal tuo governo tra i giorni più frenetici di partenza e rientro dalle vacanze. Un tesoretto - prosegue - accumulato grazie all’Iva e alle accise sul carburante che, se calcolato da inizio anno, viene stimato intorno ai 4 miliardi di euro. Insieme al caro-vita si sta mangiando i risparmi dei cittadini". "Presidente Meloni, cara Giorgia: la crisi morde e gli italiani mordono il freno. Non rimanere concentrata sul pagamento degli 80 euro al ristoratore albanese, un gesto buono per pavoneggiarti sulle copertine dei rotocalchi, ma di nessuna utilità per dare ossigeno ai conti degli italiani", continua Conte. (segue) (Rin)